Nintendo Switch 2 получит более плавный магазин игр

Если вам не нравилось заходить в цифровой магазин eShop на оригинальной Nintendo Switch из-за его медленной работы, то есть очень хорошая новость — Nintendo учла этот недостаток и не повторит ошибку во втором поколении портативной консоли. По словам старшего директора отдела планирования и разработки развлечений Такухиро Дохты, eShop на Switch 2 будет работать быстрее даже при отображении большого количества игр. Дохты отметил, что повышенная скорость работы eShop стала возможной благодаря повышенной производительности новой системы на кристалле в новой приставке. Это значительный шаг вперёд по сравнению с оригинальной консолью, чьё устаревающее программное обеспечение со временем стало замедляться как в меню, так и в играх. «Мы считаем, что сам процесс поиска нужной игры является важной частью пользовательского опыта», — добавил он.

Кроме того, в eShop появится новая функция «Игра для вас», о которой рассказал продюсер отдела планирования и разработки развлечений Коичи Кавамото. Она позволит быстро просматривать скриншоты и смотреть вводные ролики к различным играм, избавляя пользователей от необходимости прочёсывать весь магазин в поисках нужной информации. Если Nintendo удастся сделать eShop более удобным и понятным, это может вывести цифровой опыт новой приставки на совершенно новый уровень. Над этой же задачей будет работать и функция Virtual Game Card, которая позволит временно делиться цифровыми играми с другими пользователями локально.