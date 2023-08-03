Nintendo Switch 2 получит гораздо больше памяти

По слухам от известных инсайдеров, портативная игровая консоль нового поколения Nintendo Switch 2 будет оснащена значительным объёмом внутренней флэш-памяти и 8-дюймовым LCD-экраном. На своем последнем подкасте Nate the Hate, который ранее уже предоставлял слушателям достоверную информацию о видеоиграх компании Nintendo до их официальных анонсов, автор проекта рассказал о новой консоли от Nintendo и раскрыл некоторые новые детали грядущего релиза. По его словам, консоль должна выйти в конце 2024 года и, вероятно, в сентябре или в начале октября она уже будет продаваться в магазинах, возможно, сопровождаясь новой 3D-игрой про Супер Марио.

Также Nate the Hate упомянул некоторые характеристики Nintendo Switch 2, сообщив, что консоль получит 8-дюймовый LCD-экран, что значительно больше по сравнению с 6,2-дюймовым экраном стандартной модели Switch и 7-дюймовым экраном OLED-модели. Он также упомянул слухи о значительном объёме внутренней памяти гаджета с максимальным значением в 512 ГБ, что станет огромным улучшением по сравнению как со стандартной моделью Switch, у которой с завода всего 64 ГБ памяти. При этом стоит отметить, что Nintendo Switch 2 ещё не была официально представлена, но судя по информации, большинству крупных разработчиков уже отправили их собственные консоли для создания проектов будущего. Это хорошие новости, потому что пользователи, вероятно, захотят получить доступ к большему объёму памяти и прочим особенностям гаджета.
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