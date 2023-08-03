Nintendo Switch 2 получит гораздо больше памяти

Также Nate the Hate упомянул некоторые характеристики Nintendo Switch 2, сообщив, что консоль получит 8-дюймовый LCD-экран, что значительно больше по сравнению с 6,2-дюймовым экраном стандартной модели Switch и 7-дюймовым экраном OLED-модели. Он также упомянул слухи о значительном объёме внутренней памяти гаджета с максимальным значением в 512 ГБ, что станет огромным улучшением по сравнению как со стандартной моделью Switch, у которой с завода всего 64 ГБ памяти. При этом стоит отметить, что Nintendo Switch 2 ещё не была официально представлена, но судя по информации, большинству крупных разработчиков уже отправили их собственные консоли для создания проектов будущего. Это хорошие новости, потому что пользователи, вероятно, захотят получить доступ к большему объёму памяти и прочим особенностям гаджета.