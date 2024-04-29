Nintendo Switch 2 получит новый процессор

На прошлой неделе в сети появилось множество новостей о том, что компания Nintendo готовится к релизу консоли Switch 2 — нового поколения портативного решения, которое будет обладать приличной производительностью для запуска современных видеоигр. Проблема в том, что на самом деле безумного скачка в производительности ждать не стоит — специалисты, знакомые с вопросом, сообщают, что производитель довольно консервативно подошёл к этому вопросу. Это значит, что значительных перемен ждать не стоит — компания повысит производительность приставки, чтобы дать пользователям повод обновиться с оригинальной приставки, но это будет рывок на уровне 10-20% прироста по сравнению с текущим поколением. И это, конечно, не то, чего ждали фанаты.

С другой стороны, это было ожидаемо. Нужно понимать, что производитель явно не планирует делать консоль больше или толще — в этом нет никакого смысла. Портативная консоль должна быть в первую очередь портативной и менять это правило успеха никто не станет. А в тонкий корпус поместить эффективную большую систему охлаждения не получится, потому что это физически невозможно. Это значит, что производителю нужно создать систему, которая будет обладать приличной производительностью и при этом справляться с поставленными задачами без слишком высокой температуры. Это сложная задача, которую решили при помощи установки не такого уж мощного процессора и графической подсистемы. Что на самом деле тоже было понятно заранее.