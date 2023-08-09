Nintendo Switch 2 получит обратную совместимость с играми оригинала

Возможность обратной совместимости для Nintendo Switch 2, если верить инсайдерам из индустрии, всё ещё находится под вопросом, но новая консоль, скорее всего, будет совместима с играми, выпущенными для её предшественника, просто потому, что это то, чего хотят потребители. Один из ведущих разработчиков видеоигр для портативной консоли в интервью с изданием GamesIndustry, заявив, что отсутствие обратной совместимости с консолью предыдущего поколения означало бы неисполнение контракта с потребителями, так как производитель должен делать всё возможное для удовлетворения их запросов. Но, вероятно, если отбросить красивые речи о желании удовлетворить пользователя, в дело вступает обычное бизнес-мышление — отсутствие обратной совместимости может повысить доходы на короткий период времени, но это обойдётся компании слишком дорого в долгосрочной перспективе.

Ведь если сейчас в мире есть 200 миллионов геймеров с консолью текущего поколения, то они имеют безумную базу игр и отказываться от неё не станут. И если новая консоль Nintendo Switch 2 поступит в продажу без поддержки обратной совместимости, то в конечном итоге пользователи могут не покупать её какое-то время и играть на том, что уже есть, получая удовольствие от любимых видеоигр с минимальными затратами. Это одна из причин, по которой в Nintendo Switch 2, вероятно, обратная совместимость будет — это положительно скажется на продажах с прицелом на многие годы вперёд, особенно в плане продажи игр.
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