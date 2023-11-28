Nintendo Switch 2 получит трассировку лучей от NVIDIA

Вокруг игровой приставки Nintendo Switch 2 и её потенциальных возможностей ходят весьма интересные слухи, но есть большая вероятность, что это преувеличения. Например, есть мнение, что новая консоль Nintendo будет опережать по производительности PlayStation 5 и Xbox Series X|S, чего производитель планирует добиться благодаря трассировке лучей и новым технологиям от NVIDIA. Но пока что верится в это с огромным трудом. Впрочем, специалисты действительно считают, что, вероятно, новая система сможет обеспечить приличный опыт трассировки лучей, в основном благодаря эффективности технологии трассировки лучей от NVIDIA, но утверждения о том, что система сможет превзойти PlayStation 5 и Xbox Series X, кажутся преувеличенными.

Как минимум это нереалистично из-за необходимости охлаждать систему на кристалле — внутри портативной консоли реализовать хорошее охлаждение точно не выйдет, а значит, нужно будет ограничивать энергопотребление процессора. Это значит, что чип будет ограничен в своих возможностях и никакие технологии это не исправят. Но в одном инсайдеры сходятся безоговорочно — в этом году Nintendo Switch 2 уже не выйдет, так как у производителя нет времени запустить сборку новой приставки перед новогодними праздниками. Это проблема, потому что многим пользователям хотелось бы увидеть консоль в ближайшем будущем, но нужно понимать, что во многом эта консоль не будет настолько прорывной, как обещают многие инсайдеры по всему миру.