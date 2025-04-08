Nintendo Switch 2 получит уникальные картриджи с играми

При интеграции картриджа в Switch 2 автоматически начинается загрузка игры и после её установки интернет потребуется лишь при первом запуске. Согласно данным на сайте поддержки Nintendo, далее игру можно запускать и без подключения к сети, при условии, что картридж остаётся в консоли. Игровые картриджи — это своеобразный гибрид цифровой загрузки и физических носителей, который не устраняет недостатки обоих форматов. Интернет по-прежнему нужен для загрузки, а сама карта должна быть вставлена для запуска игры. Однако, как отметил президент Nintendo of America Даг Боузер, этот формат выгоден издателям — он позволяет продавать физические версии игр в магазинах, даже если они превышают стандартный объём 64 ГБ, поддерживаемый обычными картриджами Switch 2.