Nintendo Switch 2 получит уникальные картриджи с играми

После презентации новых игровых картриджей от компании Nintendo на мероприятии, посвящённом Switch 2, появились новые подробности о том, зачем они нужны и как работают. Несмотря на то, что картриджи не содержат физическую копию игры, представитель Nintendo Тэцуя Сасаки объяснил в интервью GameSpot, что они не привязываются к конкретной учётной записи Nintendo. Игру с такой картой можно запустить на любой консоли Switch 2, что позволяет их одалживать, сдавать в аренду и даже перепродавать. Это отличается от нынешних физических версий игр для Switch, которые продаются в виде карточек с одноразовым кодом для загрузки — такие коды можно активировать только один раз и они привязываются к конкретному аккаунту, исключая возможность перепродажи.

При интеграции картриджа в Switch 2 автоматически начинается загрузка игры и после её установки интернет потребуется лишь при первом запуске. Согласно данным на сайте поддержки Nintendo, далее игру можно запускать и без подключения к сети, при условии, что картридж остаётся в консоли. Игровые картриджи — это своеобразный гибрид цифровой загрузки и физических носителей, который не устраняет недостатки обоих форматов. Интернет по-прежнему нужен для загрузки, а сама карта должна быть вставлена для запуска игры. Однако, как отметил президент Nintendo of America Даг Боузер, этот формат выгоден издателям — он позволяет продавать физические версии игр в магазинах, даже если они превышают стандартный объём 64 ГБ, поддерживаемый обычными картриджами Switch 2.