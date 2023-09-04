Nintendo Switch 2 представят уже в 2024 году

Также, хотя это может показаться неправдой, существует определённая вероятность того, что следующая консоль Nintendo будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS, поэтому аппаратное обеспечение наравне с PlayStation 4 без проблем запустит игру в разрешении 1080p с хорошей производительностью, а затем повысит разрешение до более высокого с помощью апскейлера NVIDIA. Новая консоль, вероятно, будет представлена в 2024 году — производитель не спешит с релизом, потому что на текущий момент оригинальная консоль и так продаётся очень хорошо. Но всё же продажи постепенно падают и производитель хочет выбрать идеальный момент, когда склады опустеют, и геймеры будут готовы купить новое устройство за разумные деньги. Ждём анонса?