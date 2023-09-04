Nintendo Switch 2 представят уже в 2024 году

По словам известного инсайдера, портативная консоль Nintendo Switch 2 будет значительно превосходить свою предшественницу по мощности. Поставщик секретной информации разъяснил недавние утечки и предоставил новую информацию о следующей консоли Nintendo, сообщив, что девкиты (наборы для разработчиков) уже давно находятся в руках крупных разработчиков, и консоль обладает обратной совместимостью, так что она будет поставляться с новыми картриджами, а также с новой функцией камеры. Интересно, что Nintendo Switch 2 может оказаться достаточно мощной, чтобы запустить Final Fantasy VII Remake так же уверенно, как PlayStation 5, и этот проект может стать стартовой игрой, ради которой многие будут покупать устройство.

Также, хотя это может показаться неправдой, существует определённая вероятность того, что следующая консоль Nintendo будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS, поэтому аппаратное обеспечение наравне с PlayStation 4 без проблем запустит игру в разрешении 1080p с хорошей производительностью, а затем повысит разрешение до более высокого с помощью апскейлера NVIDIA. Новая консоль, вероятно, будет представлена в 2024 году — производитель не спешит с релизом, потому что на текущий момент оригинальная консоль и так продаётся очень хорошо. Но всё же продажи постепенно падают и производитель хочет выбрать идеальный момент, когда склады опустеют, и геймеры будут готовы купить новое устройство за разумные деньги. Ждём анонса?
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