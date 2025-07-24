Nintendo Switch 2 принесла компании почти миллиард за месяц

Ранее уже сообщалось, что старт продаж Nintendo Switch 2 прошёл весьма успешно, но теперь, когда консоль уже некоторое время находится в продаже, появляются конкретные цифры. По данным аналитической компании Circana, новая консоль Nintendo стала самой быстро продаваемой игровой системой в истории США, разойдясь тиражом в 1,6 миллиона устройств за июнь. Предыдущий рекорд принадлежал PlayStation 4, которая в ноябре 2023 года продалась тиражом 1,1 млн экземпляров. Ожидаемо, Switch 2 стала самой продаваемой консолью июня в США как по количеству проданных устройств, так и по выручке. В целом, запуск консоли стал драйвером нового рекорда по расходам на игровое железо в июне — 978 миллионов долларов за месяц, что значительно выше предыдущего рекорда в 608 миллионов долларов, установленного в 2008 году.

Что касается игр, большинство владельцев Switch 2 приобрели Mario Kart World — на момент старта это был единственный крупный эксклюзив от Nintendo. Circana сообщает, что 82% покупателей Switch 2 также взяли World, будь то в комплекте с консолью или отдельной покупкой. Среди аксессуаров особенно хорошо продаётся Pro-контроллер для Switch 2 — его приобрели 32% владельцев консоли. Учитывая ажиотаж вокруг релиза, сильный старт был предсказуем. Теперь перед Nintendo стоит задача удержать интерес игроков, и компания делает ставку на регулярный выпуск новых игр. Хотя пока что крупных релизов всё же не происходило — их придётся ждать какое-то время.