Nintendo Switch 2 продадут тиражом в 80 миллионов копий

Портативная игровая консоль Nintendo Switch 2, по информации инсайдеров, будет продана тиражом от 15 до 17 миллионов единиц в следующем году и более 80 миллионов копий к 2028 году. Это позволит производителю заметно укрепить свои позиции на рынке портативных развлекательных устройств, потому что за три года продать такое количество устройств — очень сложная задача на самом деле. В то же время Sony и Microsoft столкнутся с трудностями в увеличении доли рынка со своими системами следующего поколения, потому что прогресс от поколения к поколению достаточно низкий уже сейчас. Кроме того, согласно отчёту аналитической компании, во второй половине десятилетия ожидается значительный рост доходов игровой индустрии — после двух лет снижения доходы отрасли вырастут с нынешних 72 миллиардов до 83 миллиардов долларов к 2028 году, а с учётом доходов от ПК, консолей и мобильных игр общий объём рынка достигнет почти трети триллиона долларов.

На фоне этого роста Nintendo, по прогнозам американских журналистов, станет абсолютным победителем следующего поколения консолей благодаря успеху Nintendo Switch 2 из-за относительно низкой стоимости и мобильности. Это достаточно интересное заявление, потому что японская консоль на самом деле не пользуется таким уж высоким спросом в последнее время и доходы от этого направления у Nintendo постепенно падают. Возможно, конечно, новая консоль сможет изменить ситуацию, но это выглядит слегка маловероятным.