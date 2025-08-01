Nintendo Switch 2 продалась тиражом 6 миллионов единиц

Сегодня компания Nintendo опубликовала финансовый отчёт за последний квартал, в котором раскрыла данные о продажах Nintendo Switch 2. По словам компании, за первые семь недель после запуска консоль достигла более 6 миллионов проданных единиц — к окончанию квартала, завершившегося в июне, общие продажи Switch 2 составили 5,82 миллиона устройств. Что касается игр, то за этот период было реализовано 8,67 миллиона копий, причём лидером стала Mario Kart World, на долю которой приходится 5,63 миллиона проданных копий, то есть почти по одной игре на каждого покупателя консоли. «В настоящее время спрос на Nintendo Switch 2 превышает предложение во многих странах, и мы сожалеем о возможных неудобствах для наших покупателей. Мы продолжим наращивать производство и укреплять логистику, чтобы обеспечить стабильные поставки консоли», — говорится в заявлении Nintendo.

Несмотря на высокий старт продаж, компания сохранила прежний, более консервативный прогноз — 15 миллионов консолей и 45 миллионов копий игр за весь 2026 финансовый год. Выручка Nintendo в первом квартале резко выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 246,6 миллиарда иен (1,6 миллиарда долларов) до 572,3 миллиарда иен (3,8 миллиарда долларов), что составляет рост на 132,1%. Однако бизнес, связанный с интеллектуальной собственностью, показал небольшое снижение — с 17,5 миллиардов до 16,7 миллиардов иен (падение на 4,4%). Это объясняется снижением доходов от фильмов, в частности — «Супербратья Марио в кино».
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