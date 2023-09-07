Nintendo Switch 2 уже показали на закрытой презентации

По информации инсайдеров, компания Nintendo продемонстрировала Nintendo Switch 2 за закрытыми дверями на прошедшей в прошлом месяце выставке Gamescom. По сообщению информационного издания Eurogamer, некоторые крупные разработчики даже получили возможность ознакомиться со Switch 2 и оценить работу игр на неанонсированной системе. Например, по данным поставщиков секретной информации, была показана улучшенная версия игры Zelda: Breath of the Wild, предназначенная для работы на более совершенном оборудовании Nintendo Switch 2. И это вполне вероятно, потому что на самом деле очень много изданий намекали на данное событие.

Например, в июле журналисты издания VGC также сообщили, что новая консоль Nintendo Switch планируется к выпуску в 2024 году. Утверждается, что новая консоль будет оснащена ЖК-экраном вместо OLED и продолжит поддерживать слоты для картриджей, благодаря которым можно будет играть в физические версии игр для оригинальной консоли. Сообщается, что наборы разработчика для следующей консоли Nintendo Switch уже доступны некоторым компаниям, но их точный перечень пока что не раскрывается. Также издание Bloomberg утверждало, что глобальный дефицит чипов во время пандемии заставил Nintendo пересмотреть свои планы по модернизации аппаратной части Switch до разрешения 4K. Компания решила пока что повременить с этим вопросом, чтобы консоль не была слишком уж дорогой, но к чему в итоге пришли инженеры — никто точно не знает.