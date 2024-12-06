Nintendo Switch 2 выйдет в мае 2025 года

Мероприятие, посвящённое релизу новой консоли Nintendo Switch 2, по словам достаточно надёжных инсайдеров, запланировано на май следующего года. И если эта информация верна, в чём на самом деле нет больших сомнений, то релиз должен состояться уж в июне 2025 года. Примечательно, что пока что характер презентации не совсем ясен — специалисты не могут точно сказать, как именно компания хочет презентовать продукт. Возможно, это будет некая презентация на большом экране, но, скорее всего, мероприятие будет похоже на январское мероприятие 2017 года, когда Nintendo организовала для прессы презентацию с возможностью протестировать оригинальную Switch. Тогда это было очень интересным решением, потому что журналисты одновременно получили доступ к консоли и смогли проверить возможности гаджета самостоятельно, до того, как делать полноценные обзоры.

И первое впечатление тогда было очень ярким, так что, вероятно, производитель хочет повторить успех. Кроме того, инсайдеры отмечают, что имеются признаки того, что партнёры японского гиганта уже активно готовятся к запуску Nintendo Switch 2. В интернете начали появляться изображения и перечень новых контроллеров Joy-Con и аксессуаров, которые периодически всплывают на просторах интернета. Это может указывать на то, что производитель готовится к запуску и уже разослал маркетинговые материалы своим самым крупным партнёрам по всему миру. Так что ждать осталось не так уж долго — всего полгода.