Nintendo Switch 2 выйдет в марте 2025 года

Согласно новому информационному отчёту, опубликованному японским изданием Nikkei, следующая консоль японской компании Nintendo, которая, как предполагалось, должна была появиться на рынке в этом году, недавно была отложена на 2025 год и выйдет примерно через год, то есть примерно в феврале или марте. Западные инсайдеры уверены, что релиз в начале 2025 года позволит Nintendo обеспечить необходимый запас консолей нового поколения и иметь приличный запас видеоигр, которые будут запускаться на новой платформе и демонстрировать преимущества свежего железа. Выпуск Nintendo Switch 2 в марте 2025 года имеет смысл даже с финансовой точки зрения, поскольку консоль всё равно будет запущена в рамках текущего финансового года и позволит компании существенно поднять результаты, что сильно влияет на инвесторов и акционеров японского гиганта.

Кроме того, оригинальная Switch также была успешно запущена в марте, поэтому руководство Nintendo, вероятно, не беспокоится о том, что консоль пропустит праздничный сезон 2024 года. Впрочем, нужно понимать, что это лишь предположения инсайдеров, а не официальные данные от самой компании. Кроме того, про Nintendo Switch 2 пока известно очень мало — предполагается, что консоль будет иметь большой экран, обратную совместимость со всеми играми для оригинальной Switch, поддержку трассировки лучей и апскейлинга изображения NVIDIA DLSS. Но, опять же, пока что это информация от инсайдеров и не более того.