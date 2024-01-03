Nintendo Switch 2 выйдет в середине 2024 года

К сожалению, игровая приставка Nintendo Switch 2 до сих пор не была официально представлена, хотя специалисты утверждают, что консоль будет представлена в 2024 году. Есть даже разработчики популярных видеоигр, которые открыто заявляют, что готовят свои проекты под новую приставку, тогда как сам производитель ничего не говорит по этому поводу. Например, несмотря на то, что Nintendo игнорирует новости и не комментирует слухи о разработке консоли нового поколения, инсайдеры на сто процентов уверены в том, что новая консоль от компании всё же будет выпущена в 2024 году. Например, режиссёр ремейка Resident Evil 3 сообщил японскому изданию 4gamer, что в этом году появятся новые консоли, на которых будут выпущены проекты компании Capcom, хотя он точно не указывал на то, какие именно консоли будут представлены.

Впрочем, нужно понимать, что Xbox пока что к релизу новинок только готовится, а у Sony уже есть оригинальная приставка и её Slim-версия — ничего нового выпускать пока что они не будут. Согласно многочисленным инсайдам, новая консоль будет представлена в марте и будет поддерживать технологии NVIDIA DLSS и Ray Reconstruction, что позволит портативной приставке конкурировать с десктопными решениями PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Если слухи на самом деле верны, Nintendo Switch 2 также сможет справиться с воспроизведением игр в разрешении 1080p с трассировкой лучей. Было бы интересно посмотреть на столь мощное карманное решение в новой упаковке.
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