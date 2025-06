Nintendo Switch 2 запускает старые игры на 60 FPS

Обратная совместимость Nintendo Switch 2 оказалась даже лучше, чем ожидалось до выхода консоли — множество игр с оригинальной Switch теперь работают значительно стабильнее и производительнее. Об этом свидетельствует недавний тест, опубликованный каналом Modern Vintage Gamer, в котором показано, как Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom, The Wonderful 101 Remastered, Darksiders 3, Resident Evil 5, Fire Emblem Warriors: Three Hopes и другие тайтлы заметно выигрывают в производительности на новой консоли. Во многих из этих проектов раньше наблюдались проблемы с поддержанием стабильного фреймрейта и достижением 60 кадров в секунду, но Switch 2 справляется с этой задачей без усилий, даже если игры не получали специальных обновлений.

Это подтверждает высокое качество обратной совместимости, реализованной на уровне железа. Хотя сама Switch 2 не предлагает радикальных инноваций по сравнению с первой моделью, как это традиционно было у Nintendo в прошлых поколениях, консоль всё же воспринимается как крупный шаг вперёд. Ведь новинка получила увеличенный и чёткий экран, более взрослый дизайн, поддержку 4K в режиме док-станции и множество дополнительных преимуществ. Тем не менее, у системы есть и недостатки. Главный — отсутствие внятной линейки игр на старте продаж, из-за чего сложно почувствовать полноценную отдачу от покупки прямо сейчас, даже с учётом обратной совместимости. Это огромная проблема новой платформы, которую сложно оправдать.