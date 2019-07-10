Nintendo Switch Lite стартует 20 сентября за $ 200

Компания Nintendo объявила о выпуске более доступного Switch Lite и запустит ее 20 сентября.

Nintendo Switch Lite - это эксклюзивное портативное устройство. Вы не можете подключить его к телевизору и не можете убрать Joy-Cons. Конечно, несъемные Joy-Cons будут влиять на игры, которые их используют, особенно на мини-игры 1-2 Switch. HD - вибрация и ИК-камера также исчезли, так как это было частью съемной Joy-Con.

Тем не менее, все аксессуары Nintendo Switch по-прежнему будут совместимы с Nintendo Switch Lite без потери производительности. Кроме того, будет также небольшое количество улучшений в Lite. Начнем с того, что он легче и меньше. Теперь есть полноценная крестовина, а не отдельные кнопки со стрелками. Дисплей также немного меньше, его размер составляет 5,5 дюйма, но при этом сохраняется разрешение 720p. Также увеличилось время автономной работы.

Nintendo Switch Lite будет стоить $ 200, что на $ 100 дешевле оригинальной модели. Также есть версия Pokémon, которая выйдет 8 ноября, что, вероятно, также является датой запуска Pokémon Sword and Shield.