Nintendo Switch Lite выглядит крайне стильно

Оригинальная приставка Nintendo Switch Lite вышла в трех цветах — желтый, бирюзовый и серый. Это довольно неплохой набор цветовых вариантов, позволяющий каждому выбрать ту модель, которая ему больше всего по душе. Однако, в продажу позже попадет и лимитированная версия приставки Switch Lite под названием Pokémon Edition. Эта модель окрашена в светло-серый цвет и на тыльной стороне у нее нарисованы покемоны, а клавиши имеют яркую раскраску в синий и розовый цвета. Выглядит приставка очень привлекательно, вот только купить ее будет проблематично, ведь фанаты точно раскупят всю партию буквально в первые минуты. Но, сам факт существования такой приставки нас уже сильно радует — производитель выпускает очень красивые устройства.