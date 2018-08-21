Nintendo Switch будет поддерживать 4К

Появилась информация о том, что компания Nintendo планирует выпуск второго поколения приставки Nintendo Switch. Если верить данным инсайдеров, новинка будет поддерживать 4К и HDR, плюс там будет заметно более производительное железо. Конечно, сейчас каждый второй покупает 4К телевизоры и хочет получить крутую картинку в итоге, но нужно понимать, что игр на Nintendo Switch не так уж много, особенно если смотреть на проекты с продвинутой графикой. Это значит, что даже купив приставку с 4К вы не получите красивую графику, просто более высокое разрешение. Пока что говорить о будущей приставке нет смысла, так как даже по прогнозам аналитиков новинку покажут лишь под конец 2019 года, и тог это будет лишь анонс, а не релиз. Компания не хочет обижать тех, кто только купил нынешнюю консоль.