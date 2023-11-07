Nintendo Switch демонстрирует мизерный рост уровня продаж

В первой половине финансового года 2024 года было продано 6,84 миллиона единиц Nintendo Switch, причём основная часть (4,69 миллиона) приходится на продажи модели с OLED-экраном, в то время как базовая модель была продана тиражом 1,25 миллиона единиц. Продажи модели с OLED-экраном увеличились на 32,8%, в то время как продажи базовой модели уменьшились на 44%. Интересно, что компания практически добралась до отметки, когда рост продаж консоли добрался до своего исторического минимума. Соответственно, после новогодних праздников можно ожидать, что компания продемонстрирует падение уровня продаж данной портативной приставки, что, теоретически, вынудит производителя заниматься релизом чего-то нового и более интересного. Например, модели с индексом 2.