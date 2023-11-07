Nintendo Switch демонстрирует мизерный рост уровня продаж

Компания Nintendo сегодня в рамках своего полугодового финансового отчета сообщила, что к настоящему моменту было продано 132,46 миллиона единиц игровых консолей Nintendo Switch. Чистая выручка за отчётный период является самой большой с момента выпуска портативной консоли — она выросла на 21,2% по сравнению с прошлым годом. Это связано с рядом факторов, включая рост доходов от мобильных игр и большой успех фильма Super Mario Bros. Например, доходы от мобильных игр и интеллектуальной собственности компании увеличились на 133,3% по сравнению с прошлым годом, а бизнес видеоигровых платформ вырос на 16,7%. Что касается продаж аппаратного обеспечения, они увеличились на 2,4% по сравнению с 2022 годом.

В первой половине финансового года 2024 года было продано 6,84 миллиона единиц Nintendo Switch, причём основная часть (4,69 миллиона) приходится на продажи модели с OLED-экраном, в то время как базовая модель была продана тиражом 1,25 миллиона единиц. Продажи модели с OLED-экраном увеличились на 32,8%, в то время как продажи базовой модели уменьшились на 44%. Интересно, что компания практически добралась до отметки, когда рост продаж консоли добрался до своего исторического минимума. Соответственно, после новогодних праздников можно ожидать, что компания продемонстрирует падение уровня продаж данной портативной приставки, что, теоретически, вынудит производителя заниматься релизом чего-то нового и более интересного. Например, модели с индексом 2.