Nintendo Switch и 18 новых игр

В сети появилась информация о том, что на консоль Nintendo Switch планируют выпустить еще 18 новых проектов. Пока что это только слух, но некоторые игры уже засветились в сети и их уже активно обсуждают пользователи - это будут достаточно интересные игры с крутой графикой и геймплеем, которые позволят вам получать больше удовольствия от своей игровой приставки. Здесь же стоит отметить, что приставка не порадовала ценами на новые игры - 59,99 долларов за одну игру это дорого даже для консолей от Sony или Microsoft, так там за эти деньги вы получаете самый новый ААА-продукт, тогда как у этой консоли игры будут далеко не такими шедевральными и современными. Остается лишь надеяться на то, что компания понимает что нужно делать с играми и за сколько их нужно продавать, ведь нам не очень хочется, чтобы такой проект загнулся.