Nintendo Switch и новые рекорды

Пока критики и прочие аналитики рынка консолей говорили о том, что Nintendo Switch плохо будет продаваться и что это консоль для гиков, который практически нет на рынке, продукт стал самым быстро-продаваемым в своей нише в Америке. То есть, с 2017 года в США было продано 4,8 миллионов консолей - это достаточно большое количество продукции, как для гиковского гаджета. Плюс, 55% владельцев консоли покупают сразу и игру Zelda: Breath of the Wild, а у 60% сразу с консолью еще и Super Mario Odyssey покупалась. То есть, компания Nintendo выпустила странный девайс, который очень активно покупали и всего пару игр, которые так же принесли компании приличную прибыль. При том, что цена на такие игры сопоставима с продукцией больших консолей. Вот вам и аналитика, получайте и распишитесь. Ждем новых рекордов от этого гаджета.