Nintendo Switch не подешевеет

Некоторое время назад в сети появилась очень интересная новость, в которой некий анонимный источник сообщал о сокращении производства Nintendo Switch. Инсайдер говорил, что компания планирует снизить стоимость своей портативной приставки и до конца года показать новую приставку, которая будет флагманом японцев на ближайшие несколько лет. Естественно, владельцев текущего поколения консолей эта новость не очень обрадовала, так как вскоре твоя приставка устареет. Однако, представители компании сообщили, в официальной форме, что Nintendo Switch снимать с производства не будут и цена падать тоже не будет. То есть, можно спокойно покупать продукт и играть в игры не переживая о том, что совсем скоро продукт можно будет прятать на полку.