Nintendo Switch обошла по продажам PlayStation 2

Вчера сразу несколько известных инсайдеров, которые ранее предоставляли весьма убедительную информацию, заявили, что портативная игровая приставка Nintendo Switch обошла PlayStation 2 по суммарным продажам на территории США. Это, безусловно, значимое достижение, так как PlayStation 2 до сих пор остаётся самой продаваемой игровой консолью в мире с показателем около 160 миллионов проданных устройств (правда, это информация о глобальных продажах по всему миру, а не только в Америке). В США PlayStation 2 была продажа тиражом в 53 миллиона единиц, а теперь Nintendo Switch превзошла эту цифру. Правда, специалисты отмечают, что игровая приставка Nintendo DS была продана в США ещё большим тиражом в 57 миллионов единиц и на данный момент это лидер по продажам за всю историю существования видеоигровых развлечений.

Но здесь стоит отметить, что DS была исключительно портативной консолью, в то время как Switch является гибридной платформой. А вот на глобальном уровне Nintendo Switch пока что отстаёт от PlayStation 2 — около трёх месяцев назад стало известно, что гибридная консоль продалась тиражом в 146 миллионов устройств, но темпы продаж сильно замедлились за последний год, так как многие геймеры ожидают релиза Nintendo Switch 2 в обозримом будущем. И с учётом скорого анонса Nintendo Switch 2 маловероятно, что оригинальная версия сможет достичь уровня PS2, став самой продаваемой игровой платформой в мире. Но результаты всё равно достойные.