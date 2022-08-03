Nintendo Switch отчиталась о доходах за прошлый квартал

На сегодняшний день продано более 111 миллионов устройств Nintendo Switch, как объявила сегодня японская компания в своем квартальном финансовом отчете. Кроме того, четырем играм удалось преодолеть черту в миллион проданных копий в первом квартале текущего финансового года: Mario Strikers: Battle League, Kirby and the Forgotten Land, Mario Kart 8 Deluxe и Nintendo Switch Sports.Что касается бизнеса Nintendo Switch, то в первом квартале (с апреля по июнь 2022 года) этого финансового года объем продаж Nintendo Switch Sports (выпущенный в апреле) составил 4,84 миллиона единиц, а продажи Mario Strikers: Battle League (выпущенного в июне) достигли 1,91 млн единиц. Кроме того, продолжались стабильные продажи игр, выпущенных в предыдущие финансовые годы.

Например, Kirby and the Forgotten Land показала хорошие результаты с продажами 1,88 миллиона единиц (при совокупных продажах 4,53 миллиона единиц), а Mario Kart 8 Deluxe было продано 1,48 миллиона единиц (при совокупных продажах 46,82 миллиона единиц). Однако из-за нехватки полупроводников и других компонентов, а также других факторов, продажи оборудования снизились на 22,9% в годовом исчислении, а продажи программного обеспечения — на 8,6% в годовом исчислении. Более того, доход от мобильных игр Nintendo снизился на 16,8% в годовом исчислении, а общий объем продаж составил 10,9 млрд иен. Nintendo не вносила никаких изменений в прогноз на оставшуюся часть финансового года, но, вероятно, ситуация улучшаться не будет.
Игровая консоль PlayStation 5 получает поддержку разрешения …
Sony начала тестирование бета-обновления для консолей PlayStation 5, которое включает поддержку разрешени…
Microsoft реализовала активное шумоподавление в Xbox One…
Общаться во время игры на Xbox One и Series X/S может быть весело, но некачественные микрофоны участников…
Представлены портативные консоли AYANEO Air и AYANEO 2…
Компания AYANEO представила портативные игровые консоли AYANEO Air и AYANEO 2. …
Выпущена портативная консоль AYN Loki с ОС Windows…
Основываясь на своей предыдущей портативной игровой консоли Odin с Android, разработчики AYN представил с…
Sony готовит DualSense Pro…
Одной из главных вещей, которая действительно отделяет PlayStation 5 от конкурентов следующего поколения,…
One Netbook выпускает портативную игровую консоль OnexPlayer…
Компания One Netbook расширяет ассортимент портативных игровых консолей OnexPlayer новой моделью Mini Pro…
Microsoft патентует способ обновления физических игр Xbox…
Хотя многие игроки по-прежнему привязаны к физическим носителям, а большие коллекции игр на дисках пылятс…
Официальный запуск новой PlayStation Plus…
Сегодня Sony развернула свою новую услугу PlayStation Plus - объединив PlayStation Plus и PlayStation No…
Обзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадомОбзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадом
Обзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли NintendoОбзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли Nintendo
Обзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынкеОбзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынке
Обзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOXОбзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOX
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor