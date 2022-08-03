Nintendo Switch отчиталась о доходах за прошлый квартал

На сегодняшний день продано более 111 миллионов устройств Nintendo Switch, как объявила сегодня японская компания в своем квартальном финансовом отчете. Кроме того, четырем играм удалось преодолеть черту в миллион проданных копий в первом квартале текущего финансового года: Mario Strikers: Battle League, Kirby and the Forgotten Land, Mario Kart 8 Deluxe и Nintendo Switch Sports.Что касается бизнеса Nintendo Switch, то в первом квартале (с апреля по июнь 2022 года) этого финансового года объем продаж Nintendo Switch Sports (выпущенный в апреле) составил 4,84 миллиона единиц, а продажи Mario Strikers: Battle League (выпущенного в июне) достигли 1,91 млн единиц. Кроме того, продолжались стабильные продажи игр, выпущенных в предыдущие финансовые годы.

Например, Kirby and the Forgotten Land показала хорошие результаты с продажами 1,88 миллиона единиц (при совокупных продажах 4,53 миллиона единиц), а Mario Kart 8 Deluxe было продано 1,48 миллиона единиц (при совокупных продажах 46,82 миллиона единиц). Однако из-за нехватки полупроводников и других компонентов, а также других факторов, продажи оборудования снизились на 22,9% в годовом исчислении, а продажи программного обеспечения — на 8,6% в годовом исчислении. Более того, доход от мобильных игр Nintendo снизился на 16,8% в годовом исчислении, а общий объем продаж составил 10,9 млрд иен. Nintendo не вносила никаких изменений в прогноз на оставшуюся часть финансового года, но, вероятно, ситуация улучшаться не будет.