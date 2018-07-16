Nintendo Switch получила новый модуль

Вы удивитесь, но новая японская консоль Nintendo Switch не поддерживает подключение беспроводных наушников по Bluetooth. То есть, вы не можете просто взять свои крутые наушники и начать играть в приставку со звуком, для этого нужно потанцевать с бубном и купить сначала гарнитуру с передатчиком USB, который вы подключите в док-станцию приставки и получите необходимые функции. Либо же в портативном варианте вам еще нужен переходник с USB на USB Type-C. Теперь сторонние разработчики придумали, как можно привлечь внимание пользователей — они выпустили свой гаджет под названием Genki. Вы просто устанавливаете эту штуку в консоль и получаете возможность слушать музыку без лишних проводов и адаптеров. Это весьма интересно, учитывая, что аудитория у японской консоли действительно громадная. Стоимость составляет 25 долларов.