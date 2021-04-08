Nintendo Switch получит 4К-дисплей в новой генерации

Слухи о том, что японская компания Nintendo планируют оборудовать свою игровую консоль дисплеем с более высоким разрешением, ходят уже достаточно давно. Но сегодня инсайдеры, которые активно изучают прошивки данной приставки, обнаружили в новом апдейте информацию о поддержке 4К-дисплея в самой консоли. Стоит отметить, что на текущий момент оригинальная консоль Nintendo Switch поддерживает разрешение в 720p, так что в текущем поколении получить более высокое разрешение точно не выйдет. А вот следующее поколение игровой консоли, вероятно, получит дисплеи более высокого разрешения, соответственно, гаджет должен быть оборудован более производительным процессором, чтобы выводить изображение в 4K. Ждем свежего анонса.

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