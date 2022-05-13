Nintendo Switch получит ремастер Alan Wake в конце 2022 года

С тех пор франшиза в основном бездействовала, но это скоро изменится. Лейк сообщил, что AMC купила права на франшизу Alan Wake и будет адаптировать ее для сериала. «Мы сотрудничали в создании телешоу. На данный момент больше нечем поделиться, но мы обязательно сообщим вам, когда будет что анонсировать», — сказала Лейк. Alan Wake 2, анонс которого многие ожидали этим летом, в настоящее время находится на глубокой стадии разработки. «С разработкой Alan Wake 2 всё идет очень хорошо, и в большую часть игры уже можно играть. Но мы разговаривали последние пару месяцев и пришли к решению, что этим летом не будем показывать ничего масштабного», — заявил ведущий разработчик проекта. Но для владельцев портативной консоли Nintendo новости всё равно отличные.