Nintendo Switch получит ремастер Alan Wake в конце 2022 года

Поклонники Alan Wake не получат обновлений или сиквела этим летом, но могут рассчитывать на обновленную версию оригинальной игры для Switch. Креативный директор Remedy Entertainment Сэм Лейк сегодня рассказал, что ждет франшизу во время видео, посвященного 12-летию игры. Владельцы Switch могут ожидать, что Alan Wake Remastered будет доступен в интернет-магазине Nintendo этой осенью. Стоит напомнить, что обновленная оригинальная игра уже доступна на PS5, Xbox и ПК. Оригинальная игра Alan Wake 2010 года, в которой главный герой пытается разгадать тайну исчезновения своей жены, в последние годы стала культовой классикой. Затем Remedy и Microsoft Studios выпустили «Американский кошмар» Алана Уэйка в 2012 году.

С тех пор франшиза в основном бездействовала, но это скоро изменится. Лейк сообщил, что AMC купила права на франшизу Alan Wake и будет адаптировать ее для сериала. «Мы сотрудничали в создании телешоу. На данный момент больше нечем поделиться, но мы обязательно сообщим вам, когда будет что анонсировать», — сказала Лейк. Alan Wake 2, анонс которого многие ожидали этим летом, в настоящее время находится на глубокой стадии разработки. «С разработкой Alan Wake 2 всё идет очень хорошо, и в большую часть игры уже можно играть. Но мы разговаривали последние пару месяцев и пришли к решению, что этим летом не будем показывать ничего масштабного», — заявил ведущий разработчик проекта. Но для владельцев портативной консоли Nintendo новости всё равно отличные.