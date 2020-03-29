Nintendo Switch продана в Японии в количестве 12,7 миллионов экземпляров

2020-03-29, Автор - Ramil; Продукт - Nintendo Switch ; [82]
Nintendo Switch была запущена в Японии в 2017 году. По своим техническим характеристикам, устройство превосходит своих конкурентов: Wii U, Gamecube, N64 и SNES. За такой короткий срок компания реализовала 12,7 миллионов устройств.

Продажи консоли Nintendo Switch за одну неделю составило более 390 тысяч устройств. Скорее всего, это связано с выходом игры Animal Crossing: New Horizons, которая вышла 20 марта.

На данный момент Nintendo Wii является рекордсменом компании, с количеством проданных 101 миллионов устройств. Сможет ли Nintendo Switch побить рекорд, покажет время.

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