Nintendo Switch стала заметно дороже

Оригинальная Nintendo Switch, которая с момента своего выхода в 2017 году стоила 299 долларов в США, теперь продаётся на официальном сайте Nintendo за 339 долларов. Остальные модели первого поколения также подорожали — версия Switch OLED выросла в цене с 349 до 399 долларов, а Switch Lite — с 199 до $229 долларов. Компания Nintendo объяснила повышение цен «рыночными условиями». Интересно, что похожее изменение цен вступило в силу в Канаде всего несколькими днями ранее — 1 августа. Официальное объявление прозвучало буквально на следующий день после того, как в США подписали указ о введении новых «зеркальных» тарифов на товары из ряда стран. Среди прочего, в список попали и товары из Вьетнама, где сейчас сосредоточено основное производство консолей Nintendo.

Новый тариф составляет 20%, так что производитель просто повысил стоимость продукции, чтобы покрыть расходы от новых пошлин. Также на 10 долларов подорожали аксессуары Alarmo и контроллеры Switch 1 Joy-Con — теперь они стоят 109 долларов и 89 долларов соответственно. При этом стоимость консоли Switch 2 и всех игр (как физических, так и цифровых) — как для оригинальной Switch, так и для Switch 2 осталась без изменений. Вероятно, это связано с тем, что производитель изначально заложил определённый рост пошлин в стоимость данной продукции. Теперь Switch OLED стоит лишь немного дешевле, чем Switch 2, которая предлагается за 449 долларов, несмотря на отсутствие OLED-дисплея у новой консоли.
Представлена мощная приставка GPD Win 5 на Ryzen AI MAX 395+…
Компания GPD представила портативную игровую консоль Win 5, которая первой в мире получила процессор Ryze…
Все игры и консоли Microsoft резко подорожали…
Вчера компания Microsoft официально объявила о немедленном повышении цен на всю продукцию Xbox по всему м…
Nintendo извинилась за дефицит Switch 2…
Во время недавней встречи с инвесторами президент Nintendo Сюнтаро Фурукава прокомментировал высокий спро…
PlayStation 5 получит новый режим энергопотребления…
Sony начала тестировать новый режим энергосбережения для консолей PlayStation 5, который позволит запуска…
Глава Xbox посоветовал уволенным сотрудникам пообщаться с ИИ…
Массовые увольнения, которые на этой неделе объявила Microsoft, особенно сильно ударили по игровым подраз…
Microsoft может отказаться от Xbox…
После недавних анонсов и слухов, связанных с Xbox, фанаты начали волноваться — неужели следующая консоль …
Для Nintendo Switch 2 выпустили очень нужный аксессуар…
Сегодня компания Belkin официально анонсировала новую коллекцию аксессуаров для недавно вышедшей игровой …
Nintendo Switch 2 будет поддерживать мышку…
На этой неделе стало известно, что Nintendo Switch 2 будет поддерживать подключение USB-мыши — по крайней…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor