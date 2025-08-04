Nintendo Switch стала заметно дороже

Оригинальная Nintendo Switch, которая с момента своего выхода в 2017 году стоила 299 долларов в США, теперь продаётся на официальном сайте Nintendo за 339 долларов. Остальные модели первого поколения также подорожали — версия Switch OLED выросла в цене с 349 до 399 долларов, а Switch Lite — с 199 до $229 долларов. Компания Nintendo объяснила повышение цен «рыночными условиями». Интересно, что похожее изменение цен вступило в силу в Канаде всего несколькими днями ранее — 1 августа. Официальное объявление прозвучало буквально на следующий день после того, как в США подписали указ о введении новых «зеркальных» тарифов на товары из ряда стран. Среди прочего, в список попали и товары из Вьетнама, где сейчас сосредоточено основное производство консолей Nintendo.

Новый тариф составляет 20%, так что производитель просто повысил стоимость продукции, чтобы покрыть расходы от новых пошлин. Также на 10 долларов подорожали аксессуары Alarmo и контроллеры Switch 1 Joy-Con — теперь они стоят 109 долларов и 89 долларов соответственно. При этом стоимость консоли Switch 2 и всех игр (как физических, так и цифровых) — как для оригинальной Switch, так и для Switch 2 осталась без изменений. Вероятно, это связано с тем, что производитель изначально заложил определённый рост пошлин в стоимость данной продукции. Теперь Switch OLED стоит лишь немного дешевле, чем Switch 2, которая предлагается за 449 долларов, несмотря на отсутствие OLED-дисплея у новой консоли.