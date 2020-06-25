Nintendo Switch вернулась в продажу

Некоторое время назад портативная приставка Nintendo Switch пропала с полок магазинов по той причине, что заводы встали из-за пандемии, новые модели никто не производил, а старые довольно быстро закончились на складах. К счастью, ситуация постепенно улучшается и теперь консоль возвращается в некоторые американские магазины, только вот есть один не очень принятый момент. Дело в том, что игровая консоль Nintendo Switch теперь будет продаваться чуть дороже, чем многие пользователи ожидали, так как за время простоя востребованность консоли возросла и продавцы, конечно же, хотят на этом заработать, дабы покрыть те расходы, которые несли магазины во время пандемии. Так что если решите покупать приставку прямо сейчас, то готовьте деньги.

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