Nintendo Switch вышла в новом стиле

Компания Nintendo умеет работать со своей аудиторией. Она отлично продает приставку Nintendo Switch, которая на старте обладала парой игр, а теперь там пару десятков достойных релизов и цифры продолжают расти. Теперь вот компания решила немного поднять интерес к своей продукции и отправила в продажу новую версию своей портативной приставки. Точнее, даже две версии — Pokemon: Let's Go, Pikachu! и Let's Go, Eevee!. Обе приставки обладают уникальным дизайном, но во всем остальном они не отличаются совершенно — на тыльной крышке есть силуэты двух покемонов, плюс джой-коны раскрашены в желтый и оранжевый цвета. Все, на этом отличия заканчиваются, но продукт выглядит очень даже круто и такую штуку даже автор новости захотел. Ждем на прилавка нашей страны и можно будет легко брать и покупать.