Nintendo Switch вновь пользуется повышенным спросом

Можно смело заявить, что Nintendo Switch является феноменальной игровой консолью, потому что она вышла несколько лет назад, уже тогда являясь слегка устаревшей в плане железа, но по сей день пользователи со всего мира покупают устройство с огромным желанием и даже не думают отказываться от портативной консоли даже на фоне роста популярности Steam Deck. Популярность устройства оказалась настолько высокой, что производителю пришлось повысить объёмы производства портативной консоли Nintendo Switch, чтобы удовлетворить запросы аудитории пользователей. Это очень странно, ведь консоль действительно сильно устарела и пользователи должны от года к году терять к ней интерес, но на деле получается совсем иначе. Видимо, всё дело в отсутствии альтернативы.

Дело в том, что сам производитель выпускать новую портативную консоль не спешит — вместо этого компания продолжает выпускать обновлённую версию Nintendo Switch из года в год, предоставляя те же возможности и ту же производительность игровой консоли, что и три года назад. Соответственно, пользователи понимают, что если компания не выпускает новую приставку, то можно смело продолжать играть на данной модели и получать от неё максимум удовольствия на протяжении ещё многих лет, а большего поклонникам портативных консолей и не нужно. Также хотелось бы отметить, что Nintendo Switch в последнее время стала чуть доступнее, что, вероятно, повлекло за собой новую волну популярности на портативную приставку.
Портативная консоль GPD Win 4 готова к выходу по цене от $80…
Компания GPD объявила, что портативная игровая консоль-слайдер GPD Win 4 появится в продаже в середине те…
Портативная консоль OneXPlayer 2 получила 2,6K-экран…
Компания One-Netbook пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью OneXPlayer 2, которая раб…
Консоль OneXPlayer 2 появится в продаже в 2023 году …
Компания One-Netbook объявила, что старт краудфандинговой кампании по сбору средств на портативную игрову…
У геймпада DualSense Edge очень слабое время автономной рабо…
Какое-то время назад компания Sony решила создать свой ответ элитному геймпаду от компании Microsoft, офи…
Razer представила геймпад Wolverine V2 Pro…
Крупные производители компьютерной периферии довольно часто выпускают различные роскошные контроллеры, та…
Портативная консоль Retroid Pocket 3+ оценена в $150…
Сетевые источники сообщили о выходе портативной игровой приставки Retroid Pocket 3+, которая похожа на ку…
Консоль OneXPlayer Mini получила версию за 600 долларов…
Компания One Netbook выпустила новую версию портативной игровой консоли OneXPlayer Mini, которая оценена …
PlayStation 5 скоро можно будет купить по нормальной цене…
Если вдруг кто забыл, консоль PlayStation 5 вышла в продажу примерно два с половиной года назад, но с тех…
Обзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадомОбзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадом
Обзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOXОбзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOX
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor