Nintendo Switch вновь пользуется повышенным спросом

Можно смело заявить, что Nintendo Switch является феноменальной игровой консолью, потому что она вышла несколько лет назад, уже тогда являясь слегка устаревшей в плане железа, но по сей день пользователи со всего мира покупают устройство с огромным желанием и даже не думают отказываться от портативной консоли даже на фоне роста популярности Steam Deck. Популярность устройства оказалась настолько высокой, что производителю пришлось повысить объёмы производства портативной консоли Nintendo Switch, чтобы удовлетворить запросы аудитории пользователей. Это очень странно, ведь консоль действительно сильно устарела и пользователи должны от года к году терять к ней интерес, но на деле получается совсем иначе. Видимо, всё дело в отсутствии альтернативы.

Дело в том, что сам производитель выпускать новую портативную консоль не спешит — вместо этого компания продолжает выпускать обновлённую версию Nintendo Switch из года в год, предоставляя те же возможности и ту же производительность игровой консоли, что и три года назад. Соответственно, пользователи понимают, что если компания не выпускает новую приставку, то можно смело продолжать играть на данной модели и получать от неё максимум удовольствия на протяжении ещё многих лет, а большего поклонникам портативных консолей и не нужно. Также хотелось бы отметить, что Nintendo Switch в последнее время стала чуть доступнее, что, вероятно, повлекло за собой новую волну популярности на портативную приставку.