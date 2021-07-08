Nintendo анонсировала консоль Nintendo Switch OLED

Новая консоль Nintendo Switch (модель OLED), это не обновление Switch Pro как говорили ранее. Это обновленный дизайн с OLED-дисплеем. Консоль Nintendo Switch Pro OLED предлагает 7-дюймовый OLED-дисплей с меньшими рамками, чем у оригинальной версии. Объем внутренней памяти увеличен до 64 ГБ. Улучшены динамики и подставка теперь шире, что делает пользование более комфортным. Также есть более новая Switch Dock с проводным LAN-портом.

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