Nintendo анонсировала консоль Nintendo Switch OLED

Новая консоль Nintendo Switch (модель OLED), это не обновление Switch Pro как говорили ранее. Это обновленный дизайн с OLED-дисплеем. Консоль Nintendo Switch Pro OLED предлагает 7-дюймовый OLED-дисплей с меньшими рамками, чем у оригинальной версии. Объем внутренней памяти увеличен до 64 ГБ. Улучшены динамики и подставка теперь шире, что делает пользование более комфортным. Также есть более новая Switch Dock с проводным LAN-портом.
OLED-модель Nintendo Switch будет запущена 8 октября по цене 349,99 долларов.