Nintendo будет блокировать перекупов Switch 2

Вероятно, пользователи, которые пытались купить новую консоль или видеокарту на релизе, знают, что довольно часто перекупы сметают товары с полок, а затем перепродают их на вторичном рынке втридорога. Компания Nintendo перед запуском Switch 2 в Японии решила действовать на опережение — бренд объявил о партнёрстве с крупными японскими торговыми площадками (Mercari, Yahoo Auctions, Yahoo Flea Market и Rakuten Rakuma), чтобы бороться с мошенническими объявлениями о продаже и перепродаже новой консоли. Эти платформы будут активно удалять подозрительные объявления и наладят совместную систему обмена информацией.

Например, на сайте Yahoo Japan говорится, что с 5 июня стартует испытательный период, в рамках которого объявления о продаже Switch 2 будут удаляться, а аккаунты продавцов могут быть временно заблокированы. Длительность этого периода будет пересматриваться по мере необходимости. Есть надежда, что сотрудничество Nintendo с японскими платформами окажется достаточно эффективным и будет внедрено и в других странах, что позволит геймерам приобрести новую консоль по разумной цене без переплат и обманов. Кроме того, чтобы сократить ажиотаж и перепродажу на этапе предзаказов, Nintendo разослала приглашения только тем пользователям, у кого было более 50 часов игрового времени и активная подписка на Nintendo Switch Online. Это прекрасное решение, позволяющее отсеивать ботов и тех, кто на самом деле играть на приставке не планирует.
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