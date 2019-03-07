Nintendo добавила картонные гарнитуры Labo VR для устройства Switch

Линейка картонных наборов для поделок, от Nintendo, для консоли Switch продолжает расширяться, и последним обновлением является - Labo VR.

Она поступит в продажу 12 апреля в нескольких различных комплектациях: стартовый набор за 40 долларов + бластер, который можно скрепить с помощью двух дополнительных наборов по 20 долларов с добавлением Camera & Elephant, Bird & Wind Petal, либо в виде полного комплекта VR за 80 долларов со всем дополнениями. Nintendo утверждает, что убрав головной убор большинства носимых виртуальных устройств и выбирая устройства, которые игроки держат лицом к лицу, это обеспечит более социальный опыт. Labo VR будет поддерживать воспроизведение в 720p, 60 кадров в секунду. И после этого возникает вопрос, на рынке присутствуют VR гарнитуры с более высокими частотами обновления и плотность пикселей, зачем сейчас Nintendo решилась взяться за это?