Nintendo готовит 40-минутную презентацию свежих новинок

Следующая презентация Nintendo Direct состоится уже завтра, 23 сентября. И компания Nintendo заявляет, что её фирменная трансляция продлится около 40 минут, и будет посвящена играм, которые выйдут на Switch этой зимой. Итак, если вы ищете свежие игры, в которые можно поиграть на совершенно новом OLED-устройстве, вероятно, стоит настроиться на третью версию Direct 2021 года. Возможно, мы узнаем что-то действительно интересное об игре Super Smash Bros.Ultimate и, возможно, более подробно об играх, которые появятся на Switch Online. Слухи предполагают, что Nintendo планирует анонсировать игры Game Boy и Game Boy Color для своей онлайн-службы, в то время как документы FCC указывают на то, что компания может представить на этой неделе контроллер Switch в стиле Nintendo 64.

Это весьма интересное решение со стороны производителя, так как фанатов старой техники компании предостаточно, и они, скорее всего, будут готовы платить внушительные деньги за возможность получить раритетный гаджет. Стоит также отметить, что компании Sony и Microsoft провели свои собственные мероприятия в последние недели, чтобы продемонстрировать, что готовится к выпуску на платформах PlayStation и Xbox, и приятно видеть, что Nintendo проливает больше света на грядущие игры Switch. Будем надеяться, что помимо желания сыграть на ностальгии у пользователей также появится много новых релизов, на которые захочется потратить свои деньги. Да и новую консоль тоже хотелось бы увидеть.
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