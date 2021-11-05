Nintendo ищет замену компонентов и доработку дизайна для решения проблемы нехватки микросхем

Nintendo Co. Ltd сообщила, что глобальная нехватка микросхем, которая уже вынудила компанию снизить ожидаемые продажи столь любимого устройства Switch, также препятствует развитию оборудования. «Ситуация с полупроводниками оказывает некоторое влияние на развитие оборудования. Мы ищем замену компонентов и доработку дизайна, чтобы попытаться уменьшить влияние», - сказал исполнительный директор Nintendo г-н Ко Сиота.

Нехватки полупроводников затронула различные технологические отрасли по всему миру, включая автомобилестроение, бытовую электронику смартфоны, ноутбуки, игровые консоли, телевизоры, бытовую технику и многое другое. В заявлении, сделанном CNBC в прошлом месяце, генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер высказал предположение, что глобальная нехватка чипов, вероятно, сохранится намного дольше. Он сказал, что ожидает, что дефицит продлится как минимум до 2023 года. Президент компании г-н Шунтаро Фурукава заявил что компания изо всех сил пытается удовлетворить возросший спрос в сезон праздничных покупок в конце года, поскольку производство прерывается из-за нехватки микросхем. Игровой гигант в значительной степени зависит от своего консольного бизнеса, в то время как состоятельные конкуренты, такие как Microsoft, расширяют подписку и облачные игровые сервисы.
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