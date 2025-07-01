Nintendo извинилась за дефицит Switch 2

Во время недавней встречи с инвесторами президент Nintendo Сюнтаро Фурукава прокомментировал высокий спрос на недавно выпущенную консоль Switch 2. По его словам, интерес к новинке значительно превзошёл внутренние прогнозы компании, из-за чего устройство сложно найти в продаже. Фурукава даже извинился перед покупателями за доставленные неудобства. «На текущий момент во многих странах спрос на Switch 2 превышает предложение, и мы не справляемся с его обеспечением. Мы знаем, что даже некоторые акционеры не смогли приобрести консоль. С апреля мы начали проводить лотереи на покупку через My Nintendo Store. Отклик оказался намного больше, чем мы ожидали — я лично сообщил об этом в социальных сетях и извинился, указав, что было подано 2,2 миллиона заявок».

Глава компании заявил, что с тех пор Nintendo провела четыре лотереи, но многим не удалось выиграть. Пятая стартует в июле, плюс многие розничные магазины начали свои лотереи. Количество точек, где консоль можно приобрести напрямую, постепенно увеличивается и компания прилагает внушительные усилия для наращивания производства, чтобы удовлетворить спрос. Здесь стоит сказать, что Switch 2 разошлась тиражом более 3,5 миллионов экземпляров всего за первые четыре дня — это вдвое быстрее, чем у оригинальной модели за тот же период. Более того, на прошлой неделе аналитическая компания DFC Intelligence повысила свой прогноз продаж на 2025 год с 15 до 16 миллионов устройств. Но при отсутствии ограничений поставок цифра могла бы достичь и 20 миллионов.
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