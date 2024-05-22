Nintendo купила Shiver Entertainment…

Стоит напомнить, что во время недавнего отчёта компании Nintendo перед инвесторами президент Сюнтаро Фурукава говорил о расширении внутренних активов гиганта, указывая на то, что приобретения помогут укрепить возможности Nintendo на рынке развлечений. Многие специалисты уверены, что компания занимается покупкой различных студий из-за того, что ей необходимо будет портировать множество проектов на Switch 2, а на это нужно много команд, способных выпускать ААА-проекты на конкретную платформу в достаточно сжатые сроки. Это очень важный момент, так как многие геймеры переживали о том, что у них не будет возможности приобрести ААА-проекты на новой консоли. Вероятно, производитель решил об этом позаботиться заранее.