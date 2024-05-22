Nintendo купила Shiver Entertainment

Сегодня появилась информация о том, что компания Nintendo приобрела известную игровую студию Shiver Entertainment у Embracer — ту самую студию, которая занималась недавними портами Hogwarts Legacy и Mortal Kombat 1 для Nintendo Switch. В результате сделки компания Nintendo получила 100% акций Shiver Shiver Entertainment, сделав её полностью внутренней студией японского игрового гиганта. «Nintendo стремится обеспечить профессиональные ресурсы для портирования и разработки программного обеспечения для своих консолей. В дальнейшем, даже после того, как студия станет частью Nintendo, Shiver Entertainment будет сосредоточена на том же — она продолжит работу по портированию проектов на различные платформы».

Стоит напомнить, что во время недавнего отчёта компании Nintendo перед инвесторами президент Сюнтаро Фурукава говорил о расширении внутренних активов гиганта, указывая на то, что приобретения помогут укрепить возможности Nintendo на рынке развлечений. Многие специалисты уверены, что компания занимается покупкой различных студий из-за того, что ей необходимо будет портировать множество проектов на Switch 2, а на это нужно много команд, способных выпускать ААА-проекты на конкретную платформу в достаточно сжатые сроки. Это очень важный момент, так как многие геймеры переживали о том, что у них не будет возможности приобрести ААА-проекты на новой консоли. Вероятно, производитель решил об этом позаботиться заранее.
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