Nintendo лишится главного поставщика памяти для картриджей

Компания Nintendo может столкнуться с потерей одного из ключевых поставщиков памяти для картриджей Switch. Дело в том, что компания Macronix объявила во время последней квартальной конференции с инвесторами, что постепенно прекратит производство ROM-памяти и сосредоточится на выпуске NOR Flash для центров обработки данных. В III квартале 2026 года выручка Macronix от продажи ROM-памяти сократилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доходы от NOR-памяти выросли на 158%, а от NAND-памяти — сразу на 768%. Как сообщает Taipei Times, председатель совета директоров и генеральный директор Macronix Миин Ву заявил во время конференции, посвящённой финансовым результатам за III квартал 2026 года, что спрос на NOR-память для центров обработки данных очень высок.

По его словам, клиенты активно обращаются к компании с просьбами увеличить производственные мощности и нарастить поставки решений на базе NOR Flash, плюс Macronix ожидает, что рост цен на чипы памяти продолжится. В отличие от Sony, которая планирует прекратить производство физических игровых дисков с января 2028 года, Nintendo не собирается отказываться от игр на физических носителях. Более того, физические копии игр по-прежнему занимают заметную долю в продажах Nintendo по сравнению с другими представителями игровой индустрии. И уход с рынка главного поставщика может сильно ударить по возможностям японского гиганта выпускать большие партии картриджей.