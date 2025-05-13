Nintendo может отключить Switch за нарушение правил

Любителям модифицировать свои консоли стоит насторожиться — Nintendo оставляет за собой право заблокировать вашу систему за нарушение правил эксплуатации. Согласно обновлённому пользовательскому соглашению и политике конфиденциальности, компания теперь прямо указывает, что может «сделать сервисы Nintendo Account и/или соответствующее устройство Nintendo полностью или частично непригодными для использования». Эти изменения вступили в силу 7 мая и касаются политики Nintendo в отношении использования консолей и учётных записей. В этот документ добавлены конкретные формулировки, запрещающие создавать, распространять, взламывать, модифицировать или использовать сервисы Nintendo Account не по назначению.

Также пользователям запрещено пытаться обойти или отключить любые функции или защиты системы с помощью программного или аппаратного обеспечения, устанавливать или использовать неавторизованные копии сервисов Nintendo, а также использовать сервисы Nintendo любым иным способом, не соответствующим официальной документации и назначению без письменного согласия Nintendo. Кроме того, Nintendo обновила политику конфиденциальности, объявив о сборе, мониторинге и записи аудио- и видеочатов пользователей в преддверии запуска новой функции голосового общения на Switch 2. Видимо, компания решила заранее подготовиться к борьбе против взломщиков, которые уже готовятся модифицировать новую консоль на релизе.