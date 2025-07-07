Nintendo нашла способ сократить расходы на игры под Switch 2

Более мощная и производительная Switch 2 подарила геймерам технический скачок, а разработчики получили возможность выпускать более масштабные игры, создание которых требует больше времени и денег. Но, в отличие от многих конкурентов, Nintendo, похоже, нашла способ сохранить контроль над ситуацией в условиях стремительного роста затрат. Во время недавней встречи с акционерами президент компании Сюнтаро Фурукава признал, что разработка игр действительно стала более длительной и масштабной, а значит — более затратной. Он добавил, что игровая индустрия всегда была высокорисковой, и рост стоимости производства только усиливает эти риски. Но, по словам Фурукавы, внутренние студии компании разрабатывают различные механизмы, чтобы сохранить традиционный подход Nintendo к созданию игр, несмотря на увеличение масштабов и сроков разработки.

Он также подчеркнул важность инвестиций в более эффективные инструменты и процессы производства. С другой стороны, на фоне тотальных сокращений и отмены проектов у конкурентов (в том числе в игровом подразделении Microsoft, где на прошлой неделе закрылись целые студии), Nintendo выглядит редким исключением. Компания не закрывает внутренние студии, выпускает новые проекты и не занимается увольнением сотрудников. Это огромная редкость в наши дни, так что стоит отдать производителю портативной приставки должное — работает он в верном направлении. Вопрос только в том, во что это выльется потребителям.
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