Nintendo не хочет использовать ИИ для разработки видеоигр

На очередном мероприятии, посвящённом планам компании Nintendo на будущее, руководителю гиганта задали вопрос о планах японского разработчика видеоигр и консолей задействовать технологии на базе искусственного интеллекта для формирования будущих продуктов. Глава компании заявил, что Nintendo видит в ИИ огромный потенциал, но пока что не спешит использовать новые инструменты в разработке. Вероятно, разработчики Nintendo сохранят свой традиционный подход к разработке игр, ориентированный на дизайн и высокую проработку сюжетной линии, а не на передовые технологии, которые лишь лишают игры души и позволяют выпускать массу однотипного контента. И на самом деле это очень хорошая новость, потому что ИИ в разработке игр не даёт ничего хорошего.

Нужно понимать, что на самом деле никакого ИИ не существует — это просто маркетинг для тех, кто не смыслит в технологиях. На деле под ИИ подразумеваются различные нейросети, работающие на больших языковых моделях. А эти модели представляют собой просто огромную базу данных, которую затем нейросеть использует для формирования генеративного контента. То есть ИИ на самом деле ничего нового не создаёт — он просто берёт чужую работу и на её основе демонстрирует некий свой вариант контента. В игровой индустрии, где разработчики стараются не копировать друг друга, это огромная проблема, потому что с ИИ все игры будут сильно похожими друг на друга. Потенциальным покупателям это явно не понравится в конечном итоге.
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