Nintendo не представит новую доступную приставку на E3 2019

Генеральный директор Nintendo, заявил, что компания всегда работает над новым оборудованием и объявит о них, когда они будут готовы к продаже. На данный момент компания не планирует анонсировать более доступный Nintendo Switch на E3 этого года.

Компания готовит два устройства. Один из них является более доступным вариантом, но при этом сохраняет возможность подключения к вашему телевизору, а другой станет незначительным обновлением коммутатора. Пока остаётся ждать июньской выставки, чтобы узнать планы Nintendo.