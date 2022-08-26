Nintendo не принимает участия в разработке Denuvo для Switch

Nintendo не участвует в разработке недавно анонсированного программного обеспечения для защиты эмулятора Switch от Denuvo. В беседе с Kotaku представитель Denuvo подтвердил, что японский издатель не участвует в разработке недавно анонсированного DRM, который должен предотвратить запуск игр на эмуляторах Switch, таких как Yuzu и Ryujinx. По словам представителя, был большой спрос со стороны ряда партнеров-издателей: «Из-за соглашений о неразглашении нам не разрешено раскрывать названия компаний, но мы можем сказать, что это решение появилось благодаря большому спросу со стороны партнеров-издателей».

Одной из самых больших проблем, связанных с этим программным обеспечением для защиты эмулятора, является производительность, поскольку известно, что Denuvo DRM оказывает на нее значительное влияние. Программное обеспечение также предотвратит использование легально приобретенных игр на ПК, что многие делают, чтобы наслаждаться ими с более высоким разрешением и лучшей частотой кадров, а иногда даже с модами. Также похоже, что этот новый Switch DRM не будет полагаться на онлайн-проверки, поскольку он был разработан для работы в автономном режиме: «Мы понимаем, что Nintendo Switch — это мобильная консоль и поэтому имеет ограниченные онлайн-возможности, поэтому мы разработали наше решение так, чтобы оно работало полностью в автономном режиме, и онлайн-проверки не требуются». Интересно, что в конечном итоге будет реализовано.
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