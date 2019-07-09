Nintendo переносит производство

2019-07-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nintendo; [105]
Некоторое время назад мы говорили о том, что компания Nintendo может уйти с рынка Китая и перенести свое производство в другую страну, так как США ввела новые таможенные пошлины. Если продукция собрана в Китае, то при вводе в США цена поднимается на 25%, что, естественно, уменьшает привлекательность новинки для потенциального покупателя. Теперь же это не слух, а вполне реальная ситуация — представители Nintendo официально заявили, что совсем скоро компания покинет Китай и перенесет производство в другую страну. Конечно, продукция Nintendo в Китае дальше продаваться будет, речь идет исключительно о переносе производства и всего, что с этим связано. Вероятно, это позволит оставить цены на одном уровне с текущими. Но не факт.


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