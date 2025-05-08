Nintendo планирует продать 15 миллионов Switch 2 за год

При этом Nintendo не списывает со счетов старую Switch — по прогнозам, в следующем году будет продано ещё 4,5 миллиона консолей и более 100 миллионов игр для неё. Это меньше, чем в предыдущем году, когда было продано 10,8 миллиона приставок и 155 миллионов игр. При этом стоит напомнить, что ригинальная Switch вышла в марте 2017 года, ближе к концу финансового года, поэтому сравнивать первые 12 месяцев продаж непросто. Однако тогда за первые 14 месяцев было продано 17,79 миллиона устройств — гораздо больше прогнозов самой Nintendo. Теперь компания рассчитывает на сопоставимые результаты. За всё время существования Switch разошлась тиражом более 150 миллионов экземпляров и почти догнала DS, которая до сих пор остаётся самой продаваемой консолью Nintendo. В то же время Nintendo, похоже, осторожничает с прогнозами по Switch 2, учитывая неопределённость с торговыми пошлинами.