Nintendo планирует продать 15 миллионов Switch 2 за год

Компания Nintendo планирует продать по всему миру 15 миллионов консолей Switch 2 к концу марта 2026 года — это примерно соответствует показателям первого года продаж оригинальной Switch, несмотря на то, что новая модель стоит значительно дороже. Согласно последнему финансовому отчёту компании, за прошедший год наблюдался ожидаемый спад как в продажах оборудования, так и игр, поэтому Nintendo рассчитывает на удачный и прибыльный следующий год. Выход Switch 2 намечен на 5 июня, и у консоли будет 10 месяцев, чтобы достичь целевого показателя. За тот же период компания планирует реализовать 45 миллионов игр для новой платформы.

При этом Nintendo не списывает со счетов старую Switch — по прогнозам, в следующем году будет продано ещё 4,5 миллиона консолей и более 100 миллионов игр для неё. Это меньше, чем в предыдущем году, когда было продано 10,8 миллиона приставок и 155 миллионов игр. При этом стоит напомнить, что ригинальная Switch вышла в марте 2017 года, ближе к концу финансового года, поэтому сравнивать первые 12 месяцев продаж непросто. Однако тогда за первые 14 месяцев было продано 17,79 миллиона устройств — гораздо больше прогнозов самой Nintendo. Теперь компания рассчитывает на сопоставимые результаты. За всё время существования Switch разошлась тиражом более 150 миллионов экземпляров и почти догнала DS, которая до сих пор остаётся самой продаваемой консолью Nintendo. В то же время Nintendo, похоже, осторожничает с прогнозами по Switch 2, учитывая неопределённость с торговыми пошлинами.