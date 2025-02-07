Nintendo получила странный патент на Joy-Con

На одном из изображений в патенте Joy-Con показан в горизонтальном положении — кнопки SR и SL направлены вниз, а большие пальцы пользователя лежат на стиках. Это указывает на то, что оптический сенсор может располагаться на нижней стороне, позволяя перемещать контроллер по поверхности, как компьютерную мышь. Ещё одно изображение демонстрирует смешанное использование контроллера — левый Joy-Con держится вертикально, а правый — в режиме мыши. Это напоминает сочетание WASD на клавиатуре, но реализованное через контроллеры Switch. В машинном переводе японского патента термин датчик операций мышкой встречается 28 раз, что подтверждает наличие технологии, превращающей контроллер в мышь. При этом странно, что сам производитель эту функцию пока что официально не анонсировал, хотя это явно будет прорыв на рынке.