Nintendo получила странный патент на Joy-Con

Недавно опубликованные патенты компании Nintendo показывают, что компания разрабатывает версию контроллеров Joy-Con с возможностью работы в режиме компьютерной мыши. Этот функционал, по слухам, может появиться в Switch 2. Кроме того, стоит напомнить, что в тизер-видео новой консоли, опубликованном в прошлом месяце, Nintendo показала, как два Joy-Con скользят по поверхности, напоминая движение компьютерной мыши. Однако режим мышки может распространяться не только на Joy-Con. В патентах также фигурирует разделённый контроллер с более крупными эргономичными рукоятками, который может поддерживать аналогичную функцию.

На одном из изображений в патенте Joy-Con показан в горизонтальном положении — кнопки SR и SL направлены вниз, а большие пальцы пользователя лежат на стиках. Это указывает на то, что оптический сенсор может располагаться на нижней стороне, позволяя перемещать контроллер по поверхности, как компьютерную мышь. Ещё одно изображение демонстрирует смешанное использование контроллера — левый Joy-Con держится вертикально, а правый — в режиме мыши. Это напоминает сочетание WASD на клавиатуре, но реализованное через контроллеры Switch. В машинном переводе японского патента термин датчик операций мышкой встречается 28 раз, что подтверждает наличие технологии, превращающей контроллер в мышь. При этом странно, что сам производитель эту функцию пока что официально не анонсировал, хотя это явно будет прорыв на рынке.