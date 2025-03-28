Nintendo представила функцию проката цифровых версий игр

Японская компания Nintendo анонсировала несколько новых игр на фирменном мероприятии, включая короткий тизер Metroid Prime 4: Beyond, а также представила новые функции для портативной консоли Switch, которые явно заинтересуют пользователей. Суть в том, что в апрельском обновлении операционной системы консоли появится новая система управления играми под названием «Виртуальные игровые карты». Они будут работать аналогично физическим картриджам — при покупке цифровой игры в Nintendo eShop автоматически создаётся виртуальная игровая карта, которой можно управлять через специальный экран.

Виртуальные игровые карты упростят обмен играми между консолями. С их помощью можно передавать цифровые копии игр между Switch 1 и Switch 2 по локальной сети Wi-Fi. Но самое интересное — теперь можно одалживать игры членам семейного аккаунта Nintendo Switch. Правда, на одного человека можно выделить только одну игру и не более чем на две недели, но сам факт существования этой функции возвращает дух видеопрокатов начала 2000-х. Nintendo ранее подтвердила, что Switch 2 будет обратно совместимой консоль, и похоже, что новая система виртуальных игровых карт создана, чтобы облегчить переход на новую консоль тем, кто купил много цифровых версий игр на оригинальной приставке. И на самом деле это действительно интересное решение, потому что пользователи смогут без проблем давать свои игры поиграть друзьям без необходимости обмениваться аккаунтами.