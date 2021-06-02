Nintendo представит новую консоль этим летом

До E3 2021 осталось всего пара недель, и сегодня Nintendo официально подтвердила свои планы относительно данного шоу. Как это обычно бывает на E3, Nintendo проведет специальную конференцию Nintendo Direct, где расскажет о новом программном обеспечении, предназначенном для Nintendo Switch. После этой презентации Nintendo также будет транслировать различные трейлеры видеоигр, которые будут выпущены на консоли в обозримом будущем. Таким образом, планы Nintendo на E3 2021 в основном не изменились по сравнению с предыдущими годами. В своем сегодняшнем объявлении Nintendo сообщает, что ее E3 Direct компания будет работать примерно 40 минут и будет ориентирован исключительно на игры для Nintendo Switch, которые выйдут в основном в 2021 году. За этой презентацией последует трехчасовое шоу Nintendo Treehouse: Live, в котором будут представлены подробные сведения и кадры игрового процесса из некоторых игр, анонсированных во время Direct.

Ещё одна вещь, которую мы, вероятно, увидим на презентации — это, по слухам, Switch Pro, поскольку в последние годы Nintendo стала показывать новое оборудование на специальных мероприятиях, помимо таких крупных шоу, как E3. Скорее всего именно на данной презентации компания официально анонсирует новую игровую консоль, чтобы вы могли с удовольствием поиграть этим летом или осенью на новом аппаратном обеспечении. Другое дело, что параметры новой консоли будут устаревшими уже на момент анонса, но это уже другой разговор.
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